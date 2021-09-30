Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне невнятных движений UST

Москва. 30 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне невнятных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла по отношению к закрытию 29 сентября на 15 базисных пунктов, составив 116,25% от номинала, что соответствует доходности 1,54% годовых (снижение на 6,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,235% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 0,08% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 10 пунктов и составил 146 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 14 базисных пунктов - до 135,75% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 10 базисных пунктов - до 129,77% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,565% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5 базисных пунктов - до 112,7% от номинала, что соответствует доходности 1,88% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - также на 5 базисных пунктов - до 108,11% от номинала (их доходность выросла на 1 пункт - до 0,68% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 45 базисных пунктов - до 126,91% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 3,63% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 111,54% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,1% годовых).

"После нескольких дней активных распродаж сегодня ситуация на рынке базовых активов была относительно стабильной. Причем в первой половине дня доходность десятилетних US Treasuries опускалась до 1,5% годовых, но ближе к вечеру вновь стала отрастать. Это привело к тому, что и российские еврооблигации в первой половине дня также демонстрировали умеренный ценовой рост, но ближе к вечеру на рынке вновь стали доминировать негативные настроения, что привело к смешанной динамике котировок по итогам дня. При этом активность торгов в целом была не очень высокой, что говорит о техническом характере наблюдаемых сейчас ценовых движений", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.