.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам стоит обратить внимание на акции Аэрофлота в 4К21 - BCS Express
.
30 сентября 2021 года 18:03
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Аэрофлота в 4К21 - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Аэрофлота" в четвертом квартале текущего года среди бумаг компаний транспортного сектора в России, говорится в обзоре экспертов BCS Express. "В целом на IV квартал по транспортному сектору нейтральный взгляд. Но если выбирать бумаги, которые могут быть наиболее интересными, стоит обратить внимание на "Аэрофлот". Операционные метрики группы хотя и остаются под давлением ограничений на авиасообщение, но последовательно восстанавливаются. По итогам августа 2021 года пассажирооборот упал на 23,2% к августу доковидного 2019 года, в сравнении с августом 2020 годом показатель вырос на 58,7%. Есть хорошая вероятность, что уже по итогам III квартала компания вернется к прибыли впервые с III квартала 2019 года. Сам факт положительного финансового результата может улучшить сентимент в бумаге", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
30 сентября 2021 года 19:47
Рубль вечером последнего торгового дня месяца усилил рост к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью
Москва. 30 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению отношения инвесторов к риску и активно дорожающей нефти. читать дальше
.30 сентября 2021 года 19:14
Рынок акций РФ завершил день ростом выше 4100п по индексу Мосбиржи во главе с Сургутнефтегазом и банками
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг ростом благодаря дорогой нефти (Brent закрепилась выше $78 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс Мосбиржи превысил рубеж 4100 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и банков. читать дальше
.30 сентября 2021 года 18:55
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 октября в фокусе будут макростатистика и выступления представителей ФРС: - выходной день на биржах Китая и Гонконга; - розничные продажи... читать дальше
.30 сентября 2021 года 18:43
Москва. 30 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику на фоне невнятных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30". читать дальше
.30 сентября 2021 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $194,19 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,31%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору в последние годы приносит инвесторам... читать дальше
.30 сентября 2021 года 17:47
вероятные фавориты среди бумаг сектора российских золотодобывающих компаний в IV квартале текущего года, считают эксперты BCS Express. "Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо... читать дальше
.30 сентября 2021 года 17:27
Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в октябре 2021 года, отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Данные по недельной инфляции (0,3% н/н и 7,3% г/г) вновь заставляют переосмыслить ее возможную траекторию (и реакцию... читать дальше
.30 сентября 2021 года 17:06
Возможен подъем ключевой ставки Банка России до уровня 7,5% на горизонте до конца 2021 года, говорится в обзоре Альфа-банка. "Если за сентябрь инфляция составит 0,6%, это будет наихудшим результатом за сентябрь с 2014-2015 гг., когда помесячная инфляция находилась на уровне 0,6-0,7% и 7,4% г/г в... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:41
Покупка акций Alibaba Group Holding в текущий момент по-прежнему сопряжена с рядом существенных рисков, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Alibaba разрешила компании Tencent совершать оплату через сервис WeChat Pay в таких приложениях, как сервис для доставки еды Ele.me,... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:21
Новость о программе обратного выкупа акций Headhunter способна поддержать акции компании на долгосрочном горизонте, сообщается в комментарии BCS Express. Рекрутинговый сервис Headhunter объявил о программе обратного выкупа акций, в рамках которой компания может выкупить свои обыкновенные акции на... читать дальше
.30 сентября 2021 года 16:01
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Micron Technology с прогнозной ценой на уровне $80 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчиталась за третий квартал текущего года лучше оценок аналитиков, однако прогноз менеджмента на следующие три месяца... читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:55
Москва. 30 сентября. Доллар стабилен, евро слегка снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в последний день месяца и в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:40
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания регулятора в октябре текущего года, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Данные по инфляции за сентябрь (и более оперативная октябрьская статистика) будут играть ключевую роль на приближающемся заседании ЦБ... читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:20
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4050-4090 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс Мосбиржи показал в первой половине торгов в четверг небольшой рост на фоне восстановления котировок фондового рынка США и роста... читать дальше
.30 сентября 2021 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 80 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,3%, стоп-приказ: 65 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики напоминают, что компания 24 сентября... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.