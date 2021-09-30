Инвесторам стоит обратить внимание на акции Аэрофлота в 4К21 - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Аэрофлота" в четвертом квартале текущего года среди бумаг компаний транспортного сектора в России, говорится в обзоре экспертов BCS Express.

"В целом на IV квартал по транспортному сектору нейтральный взгляд. Но если выбирать бумаги, которые могут быть наиболее интересными, стоит обратить внимание на "Аэрофлот". Операционные метрики группы хотя и остаются под давлением ограничений на авиасообщение, но последовательно восстанавливаются. По итогам августа 2021 года пассажирооборот упал на 23,2% к августу доковидного 2019 года, в сравнении с августом 2020 годом показатель вырос на 58,7%. Есть хорошая вероятность, что уже по итогам III квартала компания вернется к прибыли впервые с III квартала 2019 года. Сам факт положительного финансового результата может улучшить сентимент в бумаге", - отмечают аналитики.

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