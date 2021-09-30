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Главная / Мнения аналитиков / Акции Polymetal - вероятные фавориты среди золотодобытчиков РФ в 4К21 - BCS Express
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30 сентября 2021 года 17:47
Акции Polymetal - вероятные фавориты среди золотодобытчиков РФ в 4К21 - BCS Express
Акции Polymetal - вероятные фавориты среди бумаг сектора российских золотодобывающих компаний в IV квартале текущего года, считают эксперты BCS Express. "Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости. Фаворитом в секторе на IV квартал является Polymetal. Он выглядит чуть привлекательнее "Полюса" за счет более дешевой сравнительной оценки. Интересной бумагой с повышенным уровнем риска можно назвать Petropavlovsk. В IV квартале топ-менеджмент Petropavlovsk планирует представить новую стратегию развития и новую дивидендную политику. На текущий момент наиболее очевидные негативные драйверы уже отыграны в цене, а потенциал улучшения ситуации не вполне учтен. При этом нужно отметить, что риски здесь повышенные, так как корпоративный конфликт пока остается на повестке", - пишут аналитики в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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