Акции Polymetal - вероятные фавориты среди золотодобытчиков РФ в 4К21 - BCS Express

Акции Polymetal - вероятные фавориты среди бумаг сектора российских золотодобывающих компаний в IV квартале текущего года, считают эксперты BCS Express.

"Один из наиболее интересных способов инвестирования в золото - покупка акций золотодобывающих компаний. Ключевой фактор привлекательности - ценные бумаги, помимо роста цены, генерируют денежный поток за счет дивидендов, в то время как сам по себе металл может принести доход только в случае увеличения курсовой стоимости. Фаворитом в секторе на IV квартал является Polymetal. Он выглядит чуть привлекательнее "Полюса" за счет более дешевой сравнительной оценки. Интересной бумагой с повышенным уровнем риска можно назвать Petropavlovsk. В IV квартале топ-менеджмент Petropavlovsk планирует представить новую стратегию развития и новую дивидендную политику. На текущий момент наиболее очевидные негативные драйверы уже отыграны в цене, а потенциал улучшения ситуации не вполне учтен. При этом нужно отметить, что риски здесь повышенные, так как корпоративный конфликт пока остается на повестке", - пишут аналитики в комментарии инвесткомпании.

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