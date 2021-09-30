Возможно повышение ставки ЦБР сразу на 50 б.п. в октябре 2021г - "Локо-Инвест"

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в октябре 2021 года, отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Данные по недельной инфляции (0,3% н/н и 7,3% г/г) вновь заставляют переосмыслить ее возможную траекторию (и реакцию ставки ЦБ) на ближайшие месяцы. Если изначально мы (рынок и ЦБ) рассчитывали на пик годовой инфляции около 7,1-7,2% в сентябре/октябре, то теперь более реалистичными выглядят уровни 7,3-7,4%. Из-за эффекта базы с ноября годовой показатель начнет замедляться, но к концу декабря шансы увидеть уровни 6,8-6,9% довольно высоки (изначально мы ждали 6,2-6,4%). К концу 2022 года, по нашим прогнозам, инфляция вернётся в диапазон 3,5-4%, но ее уровни в 1П22 могут оставаться повышенными, - пишет Полевой в комментарии. - При нашем прогнозе инфляции/инфляционных ожиданий достижение "оптимального" (в рамках такой логики) уровня реальной ставки может потребовать повышения номинальной ставки ЦБ до 7,50-8,00% к концу 2021 года против ожидаемых сейчас 7,00-7,25% и более медленного её снижения в 2022 году. Июльские прогнозы ЦБ уже допускали ее верхнюю границу на уровне 7,50% в 2021 году, и инфляционные риски со стороны глобальных (рост сырьевых цен, эффекты пандемии и supply-side факторов) и внутренних факторов (более высокая траектория инфляции, влияние урожая в РФ, монополизация рынков, медленное открытие границ) с тех пор остались повышенными. Поэтому мы не удивимся, если в октябре ЦБ повысит ставку на 50 б.п., а новый базовый прогноз сместит эту верхнюю границу на 25-50 б.п. вверх, сделав траекторию последующего возвращения ставки к нейтральному уровню более растянутой во времени".

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