Рубль немного подрастает к доллару и евро в последний день месяца

Москва. 30 сентября. Доллар стабилен, евро слегка снижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в последний день месяца и в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 72,84 руб./$1 в 15:00 МСК, не изменившись к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,32 руб./EUR1, подешевев на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23 копейки - до 78,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 октября на 9,66 копейки, до 72,6642 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,05 копейки, до 84,305 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную динамику на дневных торгах в последний день месяца. Инвесторы находятся в ожидании новых сигналов к движению с внешних рынков, в том числе, после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший в среду на конференции Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил, что высокая инфляция в США может сохраниться и в начале следующего года - дольше, чем ожидалось, из-за нехватки компонентов и сырьевых товаров.

При этом он выразил уверенность, что усиление инфляции в Штатах связано именно с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19, и подобный инфляционный режим не сохранится в будущем.

Пауэлл, однако, повторил слова о том, что ФРС поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

В конференции, организованной ЕЦБ, Пауэлл выступил наряду со своими коллегами из ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии. В их заявлениях также звучал осторожный оптимизм, что давление на экономику и цены, вызванные проблемами цепочек поставок, окажется временным, пишет Bloomberg.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по 14-дневным операциям 30 сентября составила 2,35% годовых, говорится в сообщении НБК.

Китайский ЦБ осуществляет вливания в финансовую систему уже десять дней подряд, стремясь поддержать достаточный объем ликвидности, отмечает Trading Economics.

Крупные вливания китайского ЦБ расцениваются инвесторами как сигнал того, что Пекин хочет поддержать финансовую систему и избежать серьезных проблем в результате кризиса, вызванного долговыми проблемами китайского застройщика Evergrande Group.

Нефть умеренно дешевеет в четверг после публикации накануне доклада министерства энергетики США, неожиданно показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 0,64% - до $78,14 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,83% - до $74,21 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

"Во второй половине дня динамика пары "доллар-рубль" во многом будет зависеть от свежих новостей из США, где помимо важной экономической статистики заявлено очередное выступление Пауэлла. Возобновление роста USD способно вернуть котировки выше зоны 72,5 руб./$1 в направлении уровня 73 руб./$1, где промежуточное сопротивление расположено в области 72,80 руб. В случае с парой "евро-рубль", которая обновила минимумы середины прошлого года, не исключен прорыв уровня 84 руб./EUR1 на фоне общей слабости единой валюты", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Высокие нефтяные цены и уровни ключевой ставки ЦБ РФ продолжают поддерживать рубль, и его динамика в основном определяется событиями за рубежом. Инвесторы уже во многом отыграли ужесточение риторики ФРС, и сейчас более принципиальными для рынка могут быть новости вокруг процесса повышения лимита госдолга США. Если сегодня законодатели покажут, что они не готовы к компромиссу, то рисковый аппетит на рынке ослабнет. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может перейти к росту, впрочем, сегодня он, скорее всего, продолжит находиться ниже 73 руб./$", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу незначительно повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,0% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 7,28% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 4 б.п. - до 7,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,58% годовых.