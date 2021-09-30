Новость о buyback поддержит акции Headhunter на долгосрочном горизонте - BCS Express

Новость о программе обратного выкупа акций Headhunter способна поддержать акции компании на долгосрочном горизонте, сообщается в комментарии BCS Express.

Рекрутинговый сервис Headhunter объявил о программе обратного выкупа акций, в рамках которой компания может выкупить свои обыкновенные акции на общую сумму до 3 млрд руб. (или эквивалентную сумму в долларах США), констатируют эксперты инвесткомпании. Buyback стартует 11 октября 2021 года и продолжится до наступления одного из двух событий: завершения в полном объеме обратного выкупа или, если этого не произойдет, завершится 10 августа 2022 года.

Основная цель обратного выкупа - финансирование долгосрочных программ стимулирования компании.

"Программа обратного выкупа способна поддержать бумаги Headhunter на более долгосрочном горизонте. Максимальный объем buyback будет равен примерно 1,7% текущей рыночной капитализации компании, составляющей 181,7 млрд руб." - отмечают аналитики.

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