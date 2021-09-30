"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 80 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 16,3%, стоп-приказ: 65 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что компания 24 сентября сообщила, что "Минта Холдинг Лимитед", конечным бенефициаром которой является основной владелец Виктор Рашников, продала 1,5% акций комбината в формате ускоренного формирования книги заявок. Размещение акций проходило через Goldman Sachs International. После завершения размещения доля акций компании в свободном обращении составит 20,24%. На взгляд экспертов, Увеличение free-float может помочь "ММК" вернуться в индекс MSCI Russia.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 80 рублей. При покупке на 18% и выставлении стоп-заявки на уровне 65 рублей риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают стратеги "Финама".

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.

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