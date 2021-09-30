Доллар до конца года может укрепиться по отношению к большинству валют - Банк "Открытие"

Доллар до конца года может укрепиться по отношению к большинству валют в результате начала цикла ужесточения политики ФРС, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"30 сентября индекс доллара достиг отметки 94,4 п. по итогам четырехнедельного роста. Такой уровень он устойчиво превышал с начала 2015г по середину 2020г за исключением первой половины 2018г. Курс евро к доллару при этом достиг отметки 1,16 - последний раз на таком уровне он был в июле 2020г. Рост доллара происходит по мере приближения нескольких событий: начала ужесточения политики ФРС, повышения потолка госдолга, когда американский Минфин возобновит активные заимствования, а также по мере отражения в котировках достаточно агрессивного прогноза ФРС по повышению ставки в 2023г - на 1,75 п.п. Также росту спроса на доллар способствует снижение аппетита к риску на фоне проблем с China Evergrande", - пишет Петроневич.

По оценке эксперта, в ближайшей перспективе у рубля достаточно потенциала для укрепления к большинству валют на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. В отличии от валют развивающихся стран, рубль сопротивляется укреплению доллара, несмотря на риск введения новых санкций. В результате спред рубля к корзине валют развивающихся стран вернулся на уровни конца июля 2020г, курс евро к рублю также вернулся на уровни годичной давности.

Петроневич ожидает до конца года дальнейшего укрепления доллара до уровня 1,15 к евро и к большинству валют развивающихся и развитых рынков в результате начала цикла ужесточения политики ФРС: сначала в виде сворачивания программы количественного смягчения, а затем и роста ставок.

"Потенциал укрепления рубля к доллару мы оцениваем как незначительный - до 72-73 рубля за доллар, при этом к евро российская валюта может укрепиться до уровня 83-84 рубля", - прогнозирует эксперт банка.

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