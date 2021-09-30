Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 по-прежнему находится ниже 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на тенденцию к снижению. В случае сохранения негативного настроения рынка бенчмарк может тестировать уровень локального минимума на отметке 4300 пунктов. В случае пробоя этого уровня S&P 500 может продолжить движение до зоны поддержки 4230-4260 пунктов", - указывает аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что в четверг мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Тем не менее, в фокусе внимания инвесторов остаются вопросы, связанные с поднятием потолка госдолга, принятием стимулирующих пакетов, предложенных демократами, и негативным влиянием на экономику роста цен на энергоносители и ограничения поставок комплектующих.

"Ожидается, что в четверг демократы будут добиваться принятия отдельного законопроекта о финансировании, который позволит продолжить работу госорганов. В то же время неопределенность вокруг увеличения потолка долга сохраняется. Голосование в палате представителей по инфраструктурному пакету объемом $1,2 трлн, который ранее был одобрен Сенатом, может быть перенесено на более поздний срок из-за отсутствия консенсуса между демократами и республиканцами", - пишет Пигарев.

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