Повышение ставки ЦБ РФ в октябре может составить 50-75 б.п. - "Уралсиб"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ в октябре может составить 50-75 б.п., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб".

Эксперт Ирина Лебедева отмечает, что на предыдущей неделе цены выросли на 0,1%, что также довольно много для сентября, но последние данные стали полной неожиданностью. В целом рост цен наблюдался по широкому кругу товаров и услуг. Максимальное же ускорение наблюдалось в непродовольственных товарах, что, по мнению аналитика, может быть следствием социальных выплат некоторым группам населения, которые были произведены в августе и начале сентября.

"Годовой рост цен уже сейчас находится в диапазоне 7,2-7,3%, это значительное ускорение по сравнению с концом августа, - констатирует Лебедева. - Хотя пока нельзя с полной уверенностью сказать, был ли вызван этот подъем инфляции разовыми факторами, мы полагаем, что ЦБ не сможет проигнорировать этот рост цен. Регулятор уже отмечал, что будет реагировать и на разовые факторы, если они несут риски более продолжительного отклонения инфляции от цели. Это, безусловно, происходит, столь значимое ускорение роста цен за короткий период времени способно привести к новому подъему инфляционных ожиданий и росту склонности к потреблению".

По мнению эксперта, в результате вопрос о подъеме ставки на заседании в октябре на 25 б.п. не стоит - потребуется более значительное ее повышение. ЦБ отмечал, что предполагал возврат к шагу повышения ставки на 25 б.п. в случае, если динамика инфляции будет соответствовать прогнозной траектории; если же инфляция значительно отклонится от нее, то может потребоваться более значительное изменение ставки, чтобы привести ее уровень в соответствии со складывающейся динамикой. Уже в итоговом документе после заседания в сентябре было отмечено, что инфляция растет быстрее прогноза, рост же цен в последние недели явно приводит к еще более существенному отклонению.

По мнению аналитика "Уралсиба", в октябре ЦБ должен официально пересмотреть прогноз, в частности, на конец этого года, так что ЦБ будет вынужден значительно повысить ставку в случае значительного повышения оценок на этот год. Лебедева полагает, что что повышение может составить 50-75 б.п.

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