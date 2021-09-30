Котировки нефтяных фьючерсов могут снова протестировать отметку $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут снова протестировать отметку $80 за баррель Brent в ближайшее время, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду снизились на 0,6%, в четверг они растут на 0,3% и торгуются около $78,9/барр. Определенный позитив был связан с сообщениями о том, что ОПЕК+ не планирует дополнительно наращивать добычу несмотря на призывы США к таким действиям и на преодоление котировками многолетних максимумов. Впрочем, вчерашние официальные данные по нефтяным запасам в США от Минэнерго страны усилили негатив на нефтяном рынке. Так, за неделю запасы выросли на 4,58 млн барр., в то время как рынок ожидал их снижения на 1,65 млн барр. Такая статистика свидетельствует о восстановлении работы нефтяных объектов после ураганов, и негативно воспринимается инвесторами. Цены на черное золото, как и на другие энергоносители, вероятно, останутся повышенными в ближайшее время - у фьючерсов Brent есть потенциал вновь протестировать отметку в $80/барр.", - пишут аналитики банка.

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