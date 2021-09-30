Котировки акций Газпрома могут обновить исторический максимум - "Фридом Финанс"

Котировки акций "Газпрома" могут обновить исторический максимум в ближайшие дни, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды. Стоимость фьючерса с поставкой в октябре достигла 87 евро, что приблизительно соответствует $1030 за тыс. куб. м. Скачок цен вызван спекуляциями на новости о снижении объемов поставки из России по условиям контракта. Однако основная причина - дефицит, в том числе обусловленный нежеланием его сокращать, покупая по высоким ценам. Акции "Газпрома" на этом фоне могут обновить исторический максимум в ближайшие дни, если не будет коррекции рынка в целом. Между тем в США цены на газ стремительно пошли вниз, после достижения отметки $6 за 1 млн BTU накануне. В этой связи нельзя исключать, что ралли газа в Европе тоже встанет на паузу на несколько дней", - отмечает эксперт инвесткомпании Георгий Ващенко.

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