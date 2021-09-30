Вероятны попытки евро закрепиться выше 1,16 в ближайшие дни - Росбанк

Вероятны попытки пары евро/доллар закрепиться выше уровня 1,16 в ближайшие дни, говорится в комментарии Росбанка.

"Пара евро/доллар в четверг утром находится около отметки 1,160. Тем временем индекс доллара DXY прочно держится выше 94,2 п. Учитывая высокую концентрацию значимых статданных до конца текущей недели (в Европе в четверг выходят данные по инфляции, а в пятницу во всем мире выйдут финальные индикаторы деловой активности PMI/ISM за сентябрь), волатильность валютного рынка останется высокой с сохранением попыток евро закрепиться выше 1,16", - отмечают эксперты банка.

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