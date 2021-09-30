Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в октябре на 50 б.п. заметно возрастает - "Локо-Инвест"

Вероятность повышения ставки ЦБ РФ в октябре сразу на 50 б.п. заметно возрастает в условиях растущих инфляционных ожиданий, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Улучшение настроений на глобальном рынке позволило кривой ОФЗ показать небольшое снижение по итогам дня. В четверг, помимо внешнего фона, рынок будет, видимо, переосмысливать вчерашние данные по недельной инфляции, которые показали даже более значительное ускорение (с 0,1% до 0,3% н/н), чем можно было предполагать. В годовом выражении по итогам сентября инфляция может достичь 7,3-7,4%, заметно превысив исходные ожидания. Сильный рост цен по основным продовольственным и многим непродовольственным компонентам и услугам, вероятно, частично связан с социальными выплатами. Для оценки этого тезиса важны будут данные за последующие недели. Но в условиях повышенных инфляционных ожиданий вероятность того, что на октябрьском заседании ЦБ может повысить ставку сразу на 50 б.п., в контексте опубликованных данных заметно возрастает. Это несет риски дополнительной коррекции на рынке классических ОФЗ в ближайшие дни", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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