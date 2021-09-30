Рынок акций РФ утром вырос вместе с Европой, просели ГДР Ros Agro на новостях об SPO

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг растет вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, а также на фоне высоких нефти и газа (Brent торгуется у $78,7 за баррель, раллирует газ), индекс Мосбиржи поднялся к 4090 пунктам во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", просели ГДР Ros Agro на новостях об объеме SPO с дисконтом к рынку.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4082,74 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1770,49 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 72,63 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,2% и +1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы в ожидании приговора, который вынесет зима проваленной кампании по закачке природного газа в хранилища региона. Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт.ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе составила 30,5 млрд рублей, совокупный финансовый результат за восемь месяцев - 231,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы. В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в четверг выглядит нейтральным - растут фьючерсы на S&P 500 и цены на нефть Brent, причем те и другие остаются внутри торгового диапазона среды.

Власти Китая призвали местные банки поддержать рынок недвижимости страны. Акции China Evergrande отреагировали на эту новость ростом, после чего быстро подешевели. Компания вновь не смогла провести платеж объемом $47,5 млн, срок которого наступил 29 сентября. Долг Evergrande перед нерезидентами составляет почти $20 млрд, и в прошлый четверг она просрочила купонный платеж объемом $83,5 млн по другим облигациям.

Для продолжения роста рынку акций РФ может потребоваться более продолжительная консолидация, считает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон подогрел рост большинства "голубых фишек" - растут американские фьючерсы, газ, промышленные и драгоценные металлы. Сильным сопротивлением по индексу МосБиржи является район 4120 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно.

Не исключено, что котировки нефти Brent вновь приблизятся к отметке $80 за баррель, но пока рост сдерживается статистикой Минэнерго США о росте запасов сырья и добычи. Рост показателей обусловлен восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида" и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок.

В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", а также "Газпрома", от которого можно ожидать обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 руб. за бумагу.

Ухудшился долгосрочный взгляд на "Норникель" (MOEX: GMKN). Президент ГМК Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе "Норникель" будут торговаться лучше рынка.

Рост акций "Интер РАО" подогревается новостями, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять.

Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб./$1 выглядит комфортным для рубля, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что стабилизации настроений на рынках способствовали как статистика по США (отложенные продажи жилья выросли на 8%, недельные данные по рынку энергоносителей указали на устойчивость спроса), так и одобрение Палатой представителей Конгресса США инициативы о приостановке действия лимита государственного долга до 16 декабря. Хотя вероятность прохождения последней в Сенате, судя по комментариям экспертов, под большим вопросом, решимость законодателей не допустить техдефолта позитивно встречена инвесторами.

В четверг на мировых рынках преобладает умеренно позитивный настрой. Биржевые индексы в Азии подрастают, отыгрывая не содержащие негативного сюрприза данные по деловой активности в КНР за сентябрь (заметно вырос, вернувшись в зону роста активности, официальный PMI в секторе услуг - его значений составило 53,2 пункта), ощутимо растут фьючерсы на американские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов завершить квартал и финансовый год в США на позитивной ноте. Стабилизация внешнего фона носит локальный характер, так как оснований для заметного и устойчивого улучшения настроений на глобальных рынках пока нет, считает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается подрасти в начале торгов, но останется в диапазоне 4050-4090 пунктов - улучшение настроений на глобальных фондовых рынках не выглядит прочным, нивелируясь невнятной динамикой цен на нефть и ухудшением технической картины по российскому рынку, полагает Локтюхов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, спрос инвесторов на акции нефтегазового сектора сохраняется, бумаги "Роснефти" или "ЛУКОЙЛа" не выглядят слабыми даже при коррекциях. В мире разразился энергетический кризис, не хватает энергоносителей в Великобритании, Китае - на этом фоне перспективы сильного снижения котировок нефти (ниже зоны поддержки $75-76,13 по Brent) кажутся туманными. В понедельник состоится заседание стран ОПЕК+, и "нефтебыки" уверены, что текущий план по увеличению добычи не будет пересмотрен под давлением США. Накануне технический комитет ОПЕК рекомендовал не пересматривать текущий план по увеличению добычи. Прогноз ОПЕК для "медведей" неутешителен: в октябре и ноябре на мировом рынке будет дефицит нефти в районе 0,9-1,2 млн б/с.

Акции "Интер РАО" растут на фоне просьбы Китая существенно увеличить поставки электроэнергии в связи с тем, что стала ощущаться ее нехватка в северных провинциях страны.

В США доходность казначейских облигаций прекратила рост, индексы изменились незначительно, при этом проблема "потолка госдолга" нависает над рынком. Композитный индекс Nasdaq упал на этой неделе ниже 50-дневной скользящей средней на большом объеме, что указывает на изменение характера рынка. Далее движение вниз может продолжиться - 2-месячный повышательный тренд будет пробит вниз и индекс снизится до сильной поддержки 14175 пунктов, считает Верников.

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,3%: Nasdaq (-0,2%) снизился по итогам четвертых торгов подряд, но выросли Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,2%).

Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Инвесторов также беспокоит нерешенный вопрос относительно повышения лимита госдолга США. Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

В четверг в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,8%) на фоне свежей статистики из Китая, Японии и Южной Кореи.

Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая сократился в сентябре впервые с февраля 2020 года и составил 49,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 50,1 пункта.

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group теряют в цене 21,2% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям. По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% в годовом выражении при прогнозах снижения на 1%, сообщает Trading Economics. Объем промпроизводства в Японии в августе уменьшился по итогам 2-го месяца подряд - на 3,2% в помесячном выражении, а относительно августа 2020 года показатель вырос на 9,3%.

Объем промышленного производства в Южной Корее в августе вырос на 9,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 7,7% в июле. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали менее существенный рост - на 8,2%.

На нефтяном рынке цены в четверг слабо подросли после снижения на данных Минэнерго США, показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,75 за баррель (+0,1% и -0,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $74,98 за баррель (+0,2% и -0,6% накануне). Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в четверг.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,15 млн), запасы бензина увеличились на 193 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), дистиллятов - на 384 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,4 млн).

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+15,1%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+6,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+1,9%).

Подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,8% и -10% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,9%), "Россети Сибири" (-2,6%), ГДР Ros Agro (-2,4%, до 1048,6 рубля).

ГДР Ros Agro на старте торгов взлетели до 1187,6 рубля за штуку (+10,6%), однако быстро упали на фоне известий, что объем размещения в рамках SPO был увеличен, при этом цена размещения бумаг установлена ниже рыночной - $13,88 за штуку.

Объем SPO "Русагро", в рамках которого часть своего пакета продает основной акционер компании Вадим Мошкович, увеличен на 10% - с 18 млн до 19,8 млн GDR. После сделки доля Мошковича в компании сократится до 57,1%. Мошкович и CEO "Русагро" Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,65 млрд рублей (из них 5,91 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,36 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").