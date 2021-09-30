Цена акций Газпрома обладает среднесрочным потенциалом роста к 370-400 руб. - BCS Express

Котировка акций "Газпрома" обладают потенциалом роста к уровням 370-400 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рост цен на газ располагает к опережающей динамике тяжеловесных акций "Газпрома", которые в последние месяцы стали самым торгуемым инструментом на отечественном рынке. В среднесрочной перспективе сохраняется потенциал для обновления исторических максимумов и подъема в диапазон 370-400 рублей за штуку", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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