Вероятна консолидация котировок нефти в пределах $77-79/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти в пределах $77-79 за баррель Brebt в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Импульс к росту в нефти ослаб на фоне крепкого доллара и статистики по запасам от Минэнерго США. Запасы сырой нефти выросли на 4,6 млн барр., бензинов - на символические 193 тыс. барр., дистиллятов - на 0,3 млн барр. Поставки нефтепродуктов - прокси спроса - сократились за неделю до 20,4 млн барр./день, но при этом поставки только бензинов выросли до 9,2 млн барр./день, что говорит об относительной стабильности спроса, несмотря на завершение автосезона. Позитивный сантимент продолжит оказывать нефти поддержку, но поводов для очередного рывка вверх не видим. Ждем консолидации Brent в зоне $77-79 за баррель", - отмечает аналитик ПСБ.

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