Возможно снижение цены акций "Самолета" на 17% - ПСБ

Возможно снижение котировок акций ГК "Самолет" на 17% - до уровня 4250 рублей за штуку - на фоне увеличения уставного капитала эмитента, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Акционеры "Самолета" одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2021 года в размере 41 рубль на акцию, констатируют аналитики ПСБ. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 октября. Общий размер выплат составит около 2,5 млрд рублей из нераспределенной прибыли 2017-2018 годов и I полугодия текущего года. Дивидендная отсечка пройдет 13 октября, доходность - 0,8%, указывают эксперты.

"Касательно допэмиссии (12,3 млн акций) - это вопрос решенный, несмотря на голосование акционеров против, так как такой объем (20% действующего уставного капитала) не требует их одобрения. Считаем, что новость негативно отразится на котировках акций "Самолета", которые могут снизиться на 17% - к уровню 4250 рублей за штуку", - отмечают в ПСБ.

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