Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 руб./$1 и на уровне 84,2-85,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Российский рубль в среду практически не менялся к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов с внешних рынков. На ВВС открытии торгов четверга динамика по-прежнему слабая: курс доллара на 8:00 МСК составил 72,79 руб. (-4,75 коп.), курс евро - 84,50 руб. (+0,5 коп.)", - констатирует аналитик Денис Бадьянов.

Эксперт также обращает внимание на данные по инфляции в сентябре в РФ, показывающие рост (7,25% против 6,96% неделей ранее), что увеличивает перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки Центральным Банком России.

"Нефтяные котировки на утренних торгах корректируются: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $78,25 за баррель (-0,5%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила $74,75 за баррель (-0,11%). В зависимости от сигналов, которые будут получать мировые биржи в течение дня, и уровня цен на энергоносители, курс доллара может составить 72,5-73,3 руб., курс евро - 84,2-85,0 руб.", - прогнозирует Бадьянов.

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