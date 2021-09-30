Цена нефти, вероятно, останется ниже $79/барр. в четверг - Sber CIB

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется ниже $79 за баррель в четверг на фоне осторожности инвесторов из-за коррекции на фондовом рынке на текущей неделе и роста товарных запасов углеводородов в США, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в четверг рубль немного дорожает, а рынки настроены позитивно, так как Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит избежать приостановки его работы. В этих условиях доллар будет дешеветь, а рубль может укрепиться до 72,4 руб./$1, полагают в инвестбанке.

Рынок рублёвого госдолга находится под давлением из-за ускорения недельной инфляции в России, отмечают в Sber CIB.

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