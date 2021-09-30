Идея дня: акции ING Bank и Nordea остаются интересными для покупок - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции ING Bank и Nordea остаются интересными для покупок, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Европейский банковский регулятор оценил дефицит капитала первого уровня (CET1) как нулевой для 40 крупнейших банков Европы в соответствии с Базель IV. В декабре 2020г дефицит составил 3,1 млрд евро. Мы ожидаем, что ЕЦБ разрешит европейским банкам повысить дивидендные выплаты. Мы по-прежнему считаем интересными акции Nordea и ING", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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