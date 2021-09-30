Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "МТС", TCS Group Holding, ФРС США и макростатистика:

- "МТС" проведёт внеочередное собрание акционеров;

- "День банковской стратегии" TCS Group Holding (головной компании Тинькофф банка) в 16:00 МСК;

- В России будет опубликован еженедельный отчёт по международным резервам;

- Глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Палате представителей Конгресса;

- В США выйдет статистика по ВВП и недельный отчёт по заявкам на пособие по безработице, в ряде европейских стран - данные по инфляции и занятости.

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