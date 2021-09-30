Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи в четверг утром - ПСБ

Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в среду находился под давлением внешнего фона и попыток отката нефтяных котировок, отступая в ходе торгов к отметке 4050 пунктов ввиду сохранения коррекционных настроений в акциях металлургов и ослабления спроса на акции "нефтянки", однако завершил торги выше этой отметки благодаря стабилизации ситуации на рынке нефти. В четверг индекс Мосбиржи попытается подрасти в начале торгов, но, по нашему мнению, останется в диапазоне 4050-4090 пунктов - улучшение настроений на глобальных фондовых рынках не выглядит прочным, нивелируясь невнятной динамикой цен на нефть и ухудшением технической картины по нашему рынку", - отмечает эксперт в комментарии.

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