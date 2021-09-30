Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в четверг возобновит попытки роста

Аналитики отмечают, что в четверг на рынке акций РФ возможны попытки возобновления роста, однако индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 4050-4090 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций в среду немного отстал в динамике от основных западных площадок. Но это не является негативным сигналом, так как объясняется опережающей динамикой наших индексов в предыдущие сессии. Кроме того, приостановилось ралли фьючерсов на нефть марки Brent, что помешало продолжить подъем российским нефтяникам прежними темпами. Обороты торгов в среду незначительно снизилис. Общая картина по индексу Мосбиржи практически не поменялась. После подъема к 4110 пунктам наблюдается попытка оформить волну коррекции. Пока мы видим, что за счет относительно высоких цен на энергоносители движение вниз весьма скромное. Взгляд на ближайшие перспективы по индексу Мосбиржи нейтральный".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются выйти в плюс и вернуться к повышению ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Развитие нисходящей коррекции, однако, может продолжиться в нефтегазовом секторе на фоне приостановки ралли в энергетических активах. В течение дня зарубежные площадки будут реагировать на поступающие макроэкономические данные и в целом нельзя исключать их закрытия в небольшом коррекционном плюсе. На российском рынке последний день можно будет купить акции Распадской и Белуга Групп с полугодовыми дивидендами".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4045-4070 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4080, 4100 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в четверг утром".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон говорит о возобновлении роста большинство "голубых фишек": более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой - 77,8 доллара за баррель. Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов - там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно".

"Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи в четверг попытается подрасти в начале торгов, но, по нашему мнению, останется в диапазоне 4050-4090 пунктов - улучшение настроений на глобальных фондовых рынках не выглядит прочным, нивелируясь невнятной динамикой цен на нефть и ухудшением технической картины по нашему рынку".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,75%".