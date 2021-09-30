Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб./$1 выглядит комфортным для рубля", - указывает главный аналитик Алексей Антонов.

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