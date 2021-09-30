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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"
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30 сентября 2021 года 09:32
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб./$1 выглядит комфортным для рубля", - указывает главный аналитик Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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30 сентября 2021 года 11:08
Вероятна консолидация котировок нефти в пределах $77-79 за баррель Brebt в краткосрочной перспективе, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Импульс к росту в нефти ослаб на фоне крепкого доллара и статистики по запасам от Минэнерго США. Запасы сырой нефти... читать дальше
.30 сентября 2021 года 10:53
Возможно снижение котировок акций ГК "Самолет" на 17% - до уровня 4250 рублей за штуку - на фоне увеличения уставного капитала эмитента, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Акционеры "Самолета" одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2021 года в размере 41 рубль на акцию, констатируют... читать дальше
.30 сентября 2021 года 10:38
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.30 сентября 2021 года 10:26
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.30 сентября 2021 года 10:13
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.30 сентября 2021 года 10:03
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "МТС", TCS Group Holding, ФРС США и макростатистика: - "МТС" проведёт внеочередное собрание акционеров; - "День банковской стратегии" TCS Group Holding (головной компании... читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:53
Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в среду находился под давлением внешнего фона и попыток отката нефтяных котировок, отступая в ходе... читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:52
Аналитики отмечают, что в четверг на рынке акций РФ возможны попытки возобновления роста, однако индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из диапазона 4050-4090 пунктов. читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:43
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 4045-4070 пунктов с переходом в дальнейшем к консолидации на неоднозначном утреннем внешнем фоне, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным... читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:29
Москва. 30 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:22
Сохраняется вероятность более глубокой коррекции индекса S&P 500 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express. "Слабая картина на американском рынке акций сохраняется, что подтвердили торги в среду. На старте дня мы видели попытку сформировать отскок после мощной просадки вторника. В... читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:12
Доходность 10-летних ОФЗ в четверг, скорее всего, останется ниже 7,3% годовых, короткие ОФЗ в ближайшие дни могут прибавить в доходности 5-10 б.п., говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Доходность 10-летних ОФЗ в среду опустилась до 7,29% годовых... читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:04
Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть слабо дешевеет в четверг. читать дальше
.30 сентября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в четверг в небольшом плюсе на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций в среду немного отстал в динамике от основных западных площадок. Но это не является негативным сигналом, так как... читать дальше
.30 сентября 2021 года 08:32
Москва. 30 сентября. Доллар США и евро торгуются в узких диапазонах на "Московской бирже" в четверг утром. Рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. читать дальше
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