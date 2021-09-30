Вероятность более глубокой коррекции индекса S&P 500 пока сохраняется - BCS Express

Сохраняется вероятность более глубокой коррекции индекса S&P 500 в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Слабая картина на американском рынке акций сохраняется, что подтвердили торги в среду. На старте дня мы видели попытку сформировать отскок после мощной просадки вторника. В лидерах роста оказались топовые "фишки" высокотехнологичного сектора. Однако этот подъем продолжался недолго. К концу дня всю волну роста отыграли. Более того, высокотехнологичный Nasdaq Composite (-0,24%) вновь закрылся хуже индекса широкого рынка S&P 500 (+0,16%).То есть давление продавцов остается повышенным. Вероятность более глубокой просадки высокая. Ранее на графике S&P 500 сформировались четкие "медвежьи" сигналы, предполагающие сохранение пространства для снижения. Слом продолжительного растущего тренда располагает к спуску сначала к 4240-4250 пунктам, а затем, возможно, и к 4050-4100 пунктам", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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