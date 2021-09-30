Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется ниже 7,3% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг, скорее всего, останется ниже 7,3% годовых, короткие ОФЗ в ближайшие дни могут прибавить в доходности 5-10 б.п., говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Доходность 10-летних ОФЗ в среду опустилась до 7,29% годовых (минус 2 б.п.). ОФЗ срочностью 4-15 лет завершили торги в небольшом плюсе. Спрос на среднесрочные и длинные ОФЗ в среду был поддержан отсутствием аукционов Минфина по размещению нового госдолга, а также восстановлением спроса на облигации на глобальном рынке (доходность UST-10 в среду снизилась на 2 б.п., до 1,52%; цены локальных гособлигаций ЕМ в основном умеренно выросли), - отмечает Монастыршин. - По данным Росстата, за последнюю неделю рост потребительских цен составил 0,29%, что транслируется в годовой показатель инфляции в сентябре 7,25% (6,7% в августе). На этом фоне короткие ОФЗ в ближайшие дни могут прибавить в доходности 5-10 б.п., закладывая в цены повышение ключевой ставки ЦБР до 7,25% в октябре-ноябре. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг, скорее всего, останется ниже 7,3% годовых".

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