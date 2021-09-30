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30 сентября 2021 года 09:29

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились. Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Нынешний скачок инфляции действительно является последствием нарушений в цепочках поставок при очень высоком спросе, и все эти факторы связаны с открытием экономики - процессом, у которого есть начало, середина и конец, - отметил он. - Очень сложно сказать, насколько серьезными будут последствия в течение этого процесса или как долго он будет длиться, но мы ожидаем, что все вернется обратно, что мы выдержим это". Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Хотя инвесторы в среду покупали акции некоторых компаний, которые сильно подешевели в предыдущие дни, однако их по-прежнему беспокоит вопрос относительно повышения лимита госдолга. Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы анализируют порцию свежих статданных из Китая, Японии и Южной Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng тем временем опустился на 0,9%. Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая сократился в сентябре впервые с февраля 2020 года и составил 49,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 50,1 пункта.

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group теряют в цене 5,2% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям. По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,12%. Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Эксперты в среднем ожидали менее значительного сокращения розничных продаж в прошлом месяце - на 1%, сообщает Trading Economics. Южнокорейский Kospi увеличивается на 0,3%. Объем промышленного производства в стране в августе вырос более существенными темпами - на 9,6% по сравнению с прошлым годом (в июле показатель в годовом выражении увеличился на 7,7%). Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали менее существенный рост - 8,2%. Тем не менее в помесячном выражении производство в прошлом месяце сократилось на 0,7% после уменьшения на 0,2% в июле. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет почти 2%.

В свою очередь нефть не демонстрирует яркой динамики в четверг утром после публикации накануне доклада министерства энергетики США, неожиданно показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $78,56 за баррель, что на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,6% - до $78,64 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,92 за баррель, что на 0,12% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,6% - до $74,83 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей. В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей. Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,945 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,366 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 сентября вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 726,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-01" (+0,51%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,49%) и "Роснефть-001Р-04" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,29%), "Роснефть-002Р-04" (-0,1%) и "Транснефть-001P-09" (-0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росгеология" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей в размере 9% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. Сбор заявок прошел 28 сентября. Техразмещение предварительно запланировано на 30 сентября. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 8,98% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

Кроме того, ОАО "РЖД" определило ставку 15-го купона облигаций серии БО-16 в размере 7,68% годовых. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го купона была установлена равной 9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 50 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 33-го купона облигаций 29-й серии в размере 7,68% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 21-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 9,68% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов облигаций определены в размере 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" выкупило в рамках оферты 105,064 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Облигации объемом 1 млрд рублей были размещены в октябре 2019 года на пять лет. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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