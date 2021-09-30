Индекс Мосбиржи может начать торги в четверг в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в четверг в небольшом плюсе на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду немного отстал в динамике от основных западных площадок. Но это не является негативным сигналом, так как объясняется опережающей динамикой наших индексов в предыдущие сессии. Кроме того, приостановилось ралли фьючерсов на нефть марки Brent, что помешало продолжить подъем российским нефтяникам прежними темпами. Обороты торгов в среду незначительно снизились, - пишет аналитик инвесткомпании. - Общая картина по индексу Мосбиржи практически не поменялась. После подъема к 4110 пунктам наблюдается попытка оформить волну коррекции. Пока мы видим, что за счет относительно высоких цен на энергоносители движение вниз весьма скромное. Взгляд на ближайшие перспективы по индексу Мосбиржи нейтральный. Внешний фон все еще вызывает опасения - риски ухудшения ситуации на западных площадках остаются высокими. Также негативным фактором в целом для рублевых акций является ускорение инфляции".

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