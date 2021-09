Brent подешевела до $78,46 за баррель

Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть слабо дешевеет в четверг.

Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились.

Повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Нынешний скачок инфляции действительно является последствием нарушений в цепочках поставок при очень высоком спросе, и все эти факторы связаны с открытием экономики - процессом, у которого есть начало, середина и конец, - отметил он. - Очень сложно сказать, насколько серьезными будут последствия в течение этого процесса или как долго он будет длиться, но мы ожидаем, что все вернется обратно, что мы выдержим это".

Глава американского ЦБ вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Хотя инвесторы в среду покупали акции некоторых компаний, которые сильно подешевели в предыдущие дни, однако их по-прежнему беспокоит вопрос относительно повышения лимита госдолга.

Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в августе увеличился на 8,1% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Это первый подъем показателя за последние три месяца. Подъем существенно превзошел средние прогнозы аналитиков: респонденты Trading Economics ожидали 1,4%, опрошенные MarketWatch эксперты - 0,4%.

Между тем относительно августа прошлого года индекс упал на 8,3%. Это указывает на то, насколько сильно ослабела активность на рынке жилья по сравнению с бумом, отмечавшимся прошлым летом и осенью. В годовом выражении показатель снизился третий месяц подряд.

Рыночная стоимость Dollar Tree (SPB: DLTR) подскочила на 16,5% в четверг. Оператор сетей магазинов-дискаунтеров увеличит объем программы выкупа собственных акций на $1,05 млрд - до $2,5 млрд. Кроме того, компания объявила о планах предложить в ряде магазинов продукцию по цене выше $1.

Акции Lucid Group Inc. подорожали более чем на 7%. Компания выпустила с конвейера свой первый электромобиль и объявила о том, что поставки клиентам начнутся в конце следующего месяца.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) повысились на 0,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,2%, IBM Corp. - на 1.2%/.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) выросла на 0,5% в ожидании данных о продажах электромобилей за третий квартал. Аналитики предполагают, что они будут достаточно хорошими, несмотря на глобальный дефицит чипов.

В то же время котировки акций Micron Technology (SPB: MU) снизились на 2%. Производитель чипов памяти увеличил чистую прибыль более чем вдвое в четвертом финквартале, завершившемся 2 сентября. Однако прогноз на текущий период не оправдал ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 90,73 пункта (0,26%) - до 34930,72 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 6,83 пункта (0,16%), составив 4359,46 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 34,24 пункта (0,24%) - до 14512,44 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы анализируют порцию свежих статданных из Китая, Японии и Южной Кореи.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng тем временем опустился на 0,9%.

Индекс менеджеров по закупкам в перерабатывающей промышленности Китая сократился в сентябре впервые с февраля 2020 года и составил 49,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 50,1 пункта.

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group теряют в цене 5,2% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям.

По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

Японский Nikkei 225 в ходе торгов колеблется между ростом и падением и к 8:30 МСК опустился на 0,04%.

Розничные продажи в Японии в августе 2021 года сократились на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного сокращения розничных продаж в прошлом месяце - на 1%, сообщает Trading Economics.

Объём промышленного производства в Японии в августе уменьшился по итогам 2-го месяца подряд - на 3,2% в помесячном выражении, свидетельствуют предварительные данные министерства.

Тем не менее относительно августа 2020 года показатель вырос на 9,3%.

В июле производство за месяц сократилось на 1,5%, но увеличилось на 11,6% за год.

Акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. прибавляют в цене 3%, крупного ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. - 4%. Тем временем котировки другого известного японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижаются на 2,7%, инвесткомпании SoftBank Corp. - на 2,4%.

Южнокорейский Kospi увеличивается на 0,3%.

Объем промышленного производства в стране в августе вырос более существенными темпами - на 9,6% по сравнению с прошлым годом, говорится в докладе статистического управления Южной Кореи. В июле показатель в годовом выражении увеличился на 7,7%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали менее существенный рост - 8,2%.

Тем не менее в помесячном выражении производство в прошлом месяце сократилось на 0,7% после уменьшения на 0,2% в июле.

Розничные продажи в Южной Корее в августе выросли по итогам 7-го месяца подряд - на 3,8% по сравнению аналогичным месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные ведомства.

Однако за месяц продажи сократились на 0,8% после уменьшения на 0,5% в июле.

Бумаги ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. теряют в цене 1%, Kia Corp. - 0,5%. Капитализация производителя чипов и микросхем Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,5%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет почти 2%.

Котировки акций золотодобывающей компании Westgold Resources Ltd. уменьшаются на 0,6%. Компания намерена купить работающую в той же отрасли, но менее крупную по капитализации Gascoyne Resources Ltd за 104,8 млн австралийских долларов ($75,5 млн).

Нефть слабо дешевеет в четверг после публикации накануне доклада министерства энергетики США, неожиданно показавшего первое за восемь недель увеличение запасов сырья в стране.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $78,46 за баррель, что на $0,18 (0,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,45 (0,6%) - до $78,64 за баррель. Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых декабрьских контрактов опустилась на $0,15 (0,19%), до $77,94 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,78 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,46 (0,6%) - до $74,83 за баррель.

Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Опубликованные данные показывают, что последствия ураганов в Мексиканском заливе ослабевают, говорит Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

"Обычно мы всегда видим увеличение запасов нефти в это время года", - отмечает в свою очередь аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Нефтяной рынок чувствует на себе давление в связи с существенным укреплением доллара, которое мы наблюдали в последние пару дней", - приводит его слова MarketWatch.

Долларовый индекс ICE в среду подскочил до максимума почти за год, а в четверг теряет около 0,1%.