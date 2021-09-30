Рубль в четверг утром почти не меняется к доллару и евро на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 30 сентября. Доллар США и евро торгуются в узких диапазонах на "Московской бирже" в четверг утром. Рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,76-72,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,7925 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,505 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,39 коп. к уровню закрытия 29 сентября, до 78,06 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,17 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,05 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 30 сентября незначительные в связи с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков. Давление на рубль оказывает снижение цен на нефть эталонных марок. Вместе с тем, наблюдается постепенное восстановление спроса инвесторов на рисковые активы.

Участники рынка следят за инфляционными показателями. В среду вечером Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 21 по 27 сентября ускорилась до 0,29% с 0,10% с 14 по 20 сентября. Годовой показатель достиг 7,25-7,26% по сравнению с 6,96% на 20 сентября. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики считают, что разгон инфляции может подтолкнуть ЦБ РФ, который на последнем заседании вернулся к стандартному шагу повышения ключевой ставки в 25 б.п. и намекал на возможность его повторения в будущем, к более жесткому решению по итогам совета директоров 22 октября.

Сам ЦБ считает, что "данные по инфляции сильно зашумлены", и призывает ждать более полной информации о ценах, чтобы сделать выводы о том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее - временные или постоянные.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,25 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,75 за баррель, что на 0,11% ниже уровня на закрытие рынка 29 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,08%, китайский CSI 300 прибавляет 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,52%.

Американские фондовые индексы завершили среду без единой динамики: Nasdaq Composite снизился по итогам четвертых торгов подряд, в то время как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 увеличились.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что повышенные темпы роста потребительских цен в США связаны с восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19 и не означают, что такой инфляционный режим сохранится в будущем. Также он вновь повторил слова о том, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку, если "существенное усиление инфляции будет вызывать серьезные опасения".

Инвесторов по-прежнему беспокоит вопрос относительно повышения лимита госдолга. Республиканцы в Сенате заблокировали очередную попытку демократов увеличить лимит госдолга, поставив их перед необходимостью разработать новую инициативу, чтобы избежать дефолта. При этом ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит потолок заимствований.