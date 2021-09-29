Рынок акций РФ в среду консолидировался, просели металлурги, выросли TCS Group и Сургутнефтегаз

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказали отскочившие вверх фондовые площадки в Европе и США и отыгравшая часть потерь нефть (Brent вернулась к $79 за баррель после локального отката ниже $78); просели бумаги металлургов, выросли расписки TCS Group и акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4058,37 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1756,52 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 72,79 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Московской Биржи" (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +2,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), расписки TCS Group (+2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, нервозности американскому рынку акций добавило заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о надвигающемся "шатдауне".

Инвесторы плохо отреагировали на затянувшуюся процедуру повышения потолка госдолга, который блокирует Республиканская партия в Сенате. Прошедший Палату представителей законопроект о приостановке действия лимита госдолга не прошел процедуру голосования. Половина сенаторов проголосовала против начала дебатов. Глава Минфина Йеллен заявила о некоторых признаках ослабления темпов инфляции. Руководитель Федрезерва Паэулл признал сохранение повышенных темпов инфляции в ближайшее время с перспективой снижения, вплоть до ранее обозначенных целей в 2%. В то же время чиновники воздержались от обозначения конкретных временных рамок такой динамики. Хотя чрезвычайные меры поддержки, по всей видимости, будут сворачиваться, вопрос о ставках станет актуальным при условии достижения в экономике полной занятости.

Тем не менее, нервозности рынку добавили заявления Йеллен, что 18 октября может быть объявлен "шатдаун", когда деятельность госорганов США может быть приостановлена из-за потолка госдолга.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, подросли акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,7%) после сделанных накануне заявлений его вице-президента Станислава Филатова о возможном поднятии планки дивидендов (сейчас выплачивается не менее 20% чистой прибыли по МСФО) при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%. Поддержку акциям "Интер РАО" в среду оказали новости о просьбах Китая существенно увеличить экспорт электроэнергии в связи с ее дефицитом в стране. Акции "Энел России" (+0,9%) подросли в преддверии новостей с совета директоров в отношении дивидендной политики, которые могут поступить в среду.

Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше поддержек 4030 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что пока оставляет шансы на возобновление роста. Однако напряженность на западных площадках оказывает давление на покупателей, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, на мировых рынках сохраняются опасения по поводу китайской Evergrande - крупнейшая компания в секторе недвижимости, долг которой превышает $300 млрд, пытается найти средства на выплату процентов в размере $47,5 млн, срок по которым наступил в среду. Перебои с электроэнергией в Китае усиливают опасения по поводу перспектив роста второй в мире экономики, уже некоторые банки и информагентства понижают свои прогнозы на этот год.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть Brent накануне достигли важного технического сопротивления $80 за баррель, после чего начали корректироваться. Теперь зона поддержки по котировкам нефти находится в диапазоне $75-76,13 за баррель.

Сентябрь для рынка акций США обычно не самый сильный месяц. Выходящая статистика и ситуация с "потолком" госдолга не способствуют повышению уровня инвестиционного оптимизма. Индекс уверенности потребителей Conference Board в сентябре снизился третий месяц подряд. Цены на газ ставят рекорды, но далее эти цены будут способствовать высокому уровню инфляционного давления. В сентябре количество получателей чеков размером $2000 в США серьезно уменьшилось, но часть этих средств подпитывала рост фондового рынка США.

Звучащие высказывания представителей ФРС вносят долю нервозности на рынки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна действовать более агрессивно, чтобы противостоять инфляции. Он не исключил вероятности двух повышений базовой ставки в 2022 году. Глава ФРС США Пауэлл заявил о готовности ФРС сворачивать программу количественного смягчения. Ужесточение денежной политики больше всего ударит по акциям технологического сектора.

На рынке акций РФ долгосрочным инвесторам лучше дождаться снижения индекса МосБиржи до нижней границы повышательного канала, по которому он следует с июля этого года - это район 4000 пунктов. Что касается индекса РТС, то ближайшая техническая поддержка находится на уровне 1710 пунктов, еще одна - на уровне 1695 пунктов, считает аналитик.

Минфин США примерно до 18 октября сможет выполнять финансовые обязательства без повышения лимита госдолга США, следовательно, эта ситуация будет постепенно накаляться. Министр финансов США Йеллен заявила, что если вопрос о пределе долга не будет решен, то Америка впервые в истории объявит дефолт. Полная вера и кредитоспособность Соединенных Штатов будут подорваны, и страна, вероятно, столкнется с финансовым кризисом и экономической рецессией. Однако республиканцы не хотят идти на сотрудничество, и это в ближайшие дни будет негативно отражаться на ситуации на фондовых рынках, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник упали на 1,6-2,8%, откат Nasdaq (-2,8%) стал максимальным с 18 марта, а Dow Jones (-1,6%) снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,8-1,1%) и Штаты (индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Инвесторы в азиатском регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

Кризис в энергоснабжении в стране связан с тем, что одни регионы Китая сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам страны девятую порцию денежных средств в объеме 100 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande, который столкнулся с долговыми проблемами и снижением ликвидности, сообщил, что продаст акции китайского банка Shengjing Bank государственной управляющей компании на сумму $1,5 млрд. В среду Evergrande предстоят очередные процентные выплаты по облигациям в размере $47,5 млн. Акции компании на бирже Frankfurt Stock Exchange выросли на 19%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре 2021 года вырос до 117,8 пункта при прогнозах снижения до 116,9 пункта с августовского уровня 117,6 пункта.

Нефть вечером в среду отыграла большую часть потерь. Накануне Brent поднималась до $80,75 за баррель - 3-летнего максимума, утром в среду цена падала до $77,5 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,97 за баррель (-0,2% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $75,32 за баррель (+0,04% и -0,2% накануне).

Статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,15 млн), увеличение запасов бензина на 193 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн) и дистиллятов на 384 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,4 млн).

Цены на нефть остаются высокими на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-18,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-8,5%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-4,7%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (-3,2%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,2%).

ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,4%) подешевели на фоне известий, что структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%. SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ).

В то же время, группа "Русагро" не планирует buyback и заинтересована в росте ликвидности своих акций. "Сейчас у нас нет одобрения совета директоров по buyback, и он пока не рассматривается", - сказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию "Русагро" Светлана Кузнецова в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

Выросли акции "Россети Сибири" (+21,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+18,4%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+16,7% и +18,1% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+14,3% и +23% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,4%).

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%) объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ в рамках форвардного соглашения, остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса. В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94 млрд рублей (из них 17,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,33 млрд рублей на акции "Норникеля").