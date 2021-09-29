Цены евробондов РФ умеренно подросли в среду благодаря стабилизации базовых процентных ставок

Москва. 29 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли в среду благодаря стабилизации базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составил лишь выпуск "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 69 базисных пунктов по отношению к закрытию 28 сентября и составила 116,06% от номинала, что соответствует доходности 1,615% годовых (снижение на 22,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню). Основной причиной роста котировок данного выпуска стала очередная полугодовая амортизация суммы основного долга.

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего дня и составила 100,24% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 23 пункта и составил 155,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 73 базисных пункта - до 136,22% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,5% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 130,2% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,54% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 11 базисных пунктов - до 112,79% от номинала, что соответствует доходности 1,87% годовых (снижение на 2,5 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 9,5 базисного пункта, до 108,18% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 0,66% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 67 базисных пунктов, подорожав до 127,43% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта и составила 3,605% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 12 базисных пунктов, до 111,65% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 2,08% годовых).

"Сегодня ситуация в секторе американских казначейских обязательств немного стабилизировалась после нескольких дней падения, что позитивно сказалось на динамике большинства облигаций emerging markets, в том числе и России. На рынке появились точечные покупки, что привело к умеренному ценовому росту отечественных евробондов. Заметный рост котировок отмечается лишь в евробондах РФ с погашением в 2030 году, но это в основном следствие частичного погашения номинала. Участники рынка вынуждены отразить в ценах данное событие, поэтому за последние два дня рост котировок данного выпуска составил порядка 1,5 фигуры. Самыми же активно торгуемыми бумагами остаются новые выпуски евробондов металлургических компаний", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.