Текущие цены на энергоносители располагают к укреплению рубля до 71-72,5 руб./$1 - BCS Express

Текущие цены на энергоносители располагают к укреплению рубля до 71-72,5 руб./$1, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Уходящий квартал не оправдал звание исторически одного из самых неудачных для рубля, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Статистически IV квартал в этом плане является наихудшим, в среднем рубль в данный период несет наибольшие потери к доллару. Сейчас сценарий серьезной просадки российской валюты в ближайшие три месяца не рассматривается в качестве базового. Однако неопределенность с политикой ключевых центробанков, а также реакция рынков на решения регуляторов способны вызвать всплеск волатильности".

Однако, с другой стороны, сохранение относительно высоких цен на нефть и другие сырьевые товары вместе с большим запасом прочности финансово-экономической системы России, в том числе значительные золотовалютные резервы ЦБ и ФНБ, - все это защитит рубль от серьезных колебаний, как рыночного, так и геополитического характера, полагает Бабин.

"Поэтому, если другие ключевые условия существенно не ухудшатся, текущие цены на энергоносители располагают к снижению доллара в область 71-72,5 руб./$1, - прогнозирует аналитик. - При этом реализация любых внешних рисков вряд ли приведет к сильной девальвации. Сверху для курса USD/RUB видится ограничение в районе 74,5руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.