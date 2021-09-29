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29 сентября 2021 года 16:41
"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целью HKD 16,33
"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целевой ценой 16,33 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до июля 2022г, что предполагает потенциал роста на 17,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сотрудничество с Huawei стало для компании Chinasoft золотой жилой. В настоящий момент Huawei занимает 10,9% рынка публичных облачных вычислений в Китае, входит в число 4 крупнейших операторов государственных облачных платформ и является безоговорочным лидером по части создания инфраструктуры для государственного облака. Более того, в ближайшие 3 года Huawei намерена войти в топ-3 провайдеров облачных сервисов во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, Chinasoft обеспечила себе стабильное и практически безрисковое будущее", - пишет эксперт инвесткомпании Ксения Лапшина. Эксперт отмечает следующие факторы привлекательности компании: - Стабильные финансовые результаты Chinasoft гарантированы крупнейшими клиентами, сотрудничество с которыми с высокой вероятностью продолжится в будущем и только расширится. - Спрос на продукты и решения Chinasoft в области облачного консалтинга и облачной миграции в Китае останется высоким в ближайшие годы благодаря растущей потребности бизнеса в цифровизации и облачных платформах. - Chinasoft принимает участие в реализации государственных и социально значимых стратегических проектов по развитию цифровой экономики в провинциях Китая, что формирует имидж и репутацию компании, а также повышает лояльность клиентов, особенно из числа государственных организаций. - Государственные предприятия в Китае активно мигрируют из публичного облака (public cloud) в частное облако (private cloud), что обусловлено в первую очередь соображениями безопасности. Huawei вместе с Chinasoft - ключевые бенефициары этой тенденции. На взгляд эксперта "Финама", бизнес Chinasoft практически не подвержен внешним рискам, поскольку деятельность компании во многом сводится к посредничеству и оказанию IT-услуг на аутсорсинге и по запросу. Компании не угрожают политические риски и возможные изменения в законодательстве КНР. "Однако под давлением каких-либо ограничительных мер и событий могут оказаться крупнейшие клиенты Chinasoft, которые приносят компании львиную долю доходов. Для китайских технологических гигантов (Tencent, Alibaba и Baidu) вопрос регулирования отрасли стоит очень остро в свете последних действий правительства КНР. С другой стороны, Huawei, China Mobile и China Telecom находятся под санкциями США, что ограничивает их деятельность за рубежом. Негативным фактором для Chinasoft может стать замедление темпов роста доходов от сотрудничества с перечисленными выше компаниями", - отмечает Лакшина. Chinasoft International - крупная китайская технологическая компания, основанная в 2000 году. Компания выступает провайдером IT-сервисов для частных и государственных предприятий, предоставляет управленческие и технологические решения, разрабатывает собственное ПО. Также Chinasoft является облачным брокером и оказывает услуги облачного консалтинга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINASOFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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