"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целью HKD 16,33

"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целевой ценой 16,33 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до июля 2022г, что предполагает потенциал роста на 17,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сотрудничество с Huawei стало для компании Chinasoft золотой жилой. В настоящий момент Huawei занимает 10,9% рынка публичных облачных вычислений в Китае, входит в число 4 крупнейших операторов государственных облачных платформ и является безоговорочным лидером по части создания инфраструктуры для государственного облака. Более того, в ближайшие 3 года Huawei намерена войти в топ-3 провайдеров облачных сервисов во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом, Chinasoft обеспечила себе стабильное и практически безрисковое будущее", - пишет эксперт инвесткомпании Ксения Лапшина.

Эксперт отмечает следующие факторы привлекательности компании:

- Стабильные финансовые результаты Chinasoft гарантированы крупнейшими клиентами, сотрудничество с которыми с высокой вероятностью продолжится в будущем и только расширится.

- Спрос на продукты и решения Chinasoft в области облачного консалтинга и облачной миграции в Китае останется высоким в ближайшие годы благодаря растущей потребности бизнеса в цифровизации и облачных платформах.

- Chinasoft принимает участие в реализации государственных и социально значимых стратегических проектов по развитию цифровой экономики в провинциях Китая, что формирует имидж и репутацию компании, а также повышает лояльность клиентов, особенно из числа государственных организаций.

- Государственные предприятия в Китае активно мигрируют из публичного облака (public cloud) в частное облако (private cloud), что обусловлено в первую очередь соображениями безопасности. Huawei вместе с Chinasoft - ключевые бенефициары этой тенденции.

На взгляд эксперта "Финама", бизнес Chinasoft практически не подвержен внешним рискам, поскольку деятельность компании во многом сводится к посредничеству и оказанию IT-услуг на аутсорсинге и по запросу. Компании не угрожают политические риски и возможные изменения в законодательстве КНР.

"Однако под давлением каких-либо ограничительных мер и событий могут оказаться крупнейшие клиенты Chinasoft, которые приносят компании львиную долю доходов. Для китайских технологических гигантов (Tencent, Alibaba и Baidu) вопрос регулирования отрасли стоит очень остро в свете последних действий правительства КНР. С другой стороны, Huawei, China Mobile и China Telecom находятся под санкциями США, что ограничивает их деятельность за рубежом. Негативным фактором для Chinasoft может стать замедление темпов роста доходов от сотрудничества с перечисленными выше компаниями", - отмечает Лакшина.

Chinasoft International - крупная китайская технологическая компания, основанная в 2000 году. Компания выступает провайдером IT-сервисов для частных и государственных предприятий, предоставляет управленческие и технологические решения, разрабатывает собственное ПО. Также Chinasoft является облачным брокером и оказывает услуги облачного консалтинга.

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