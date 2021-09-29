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29 сентября 2021 года 15:39

Рубль днем укрепляется к доллару и евро после падения по итогам предыдущих торгов

Москва. 29 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине после падения по итогам предыдущих торгов и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,7 руб./EUR1, подешевев на 39,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23 копейки - до 78,1 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 сентября на 25,25 копейки, до 72,7608 руб./$1, и увеличил курс евро на 20,03 копейки, до 84,8755 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил укрепление к доллару и евро на торгах в среду после ослабления по итогам предыдущей сессии. При этом рубль наиболее заметно растет в паре с евро вслед за падением европейской валюты к доллару на рынке Forex. Долларовый индекс остается вблизи максимального значения с начала ноября прошлого года на фоне роста доходности US Treasuries в связи с усилением ожиданий скорого начала сворачивания стимулирующих мер Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет Trading Economics.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры. При этом он выразил уверенность в том, что инфляция начнет замедляться с течением времени.

В тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по вопросам банковского сектора, рынка жилья и городской среды Сената, говорилось, что инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, отмечалось в тексте заявления.

Тем не менее Пауэлл подчеркнул, что уверен в возможности инфляции вернуться к целевым для ФРС 2%.

Тем временем глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что экономика США находится в процессе "хрупкого, но быстрого восстановления" после рецессии, вызванной пандемией коронавируса. По ее словам, несмотря на текущее замедление роста занятости и потребительских расходов из-за распространения нового штамма коронавируса, она все еще ожидает, что рынок труда вернется к ситуации с полной занятостью в следующем году.

Инвесторы ожидают выступлений председателей центробанков США - Джерома Пауэлла, Евросоюза - Кристин Лагард, Японии - Харухико Куроды и Великобритании - Эндрю Бэйли позднее в среду в ходе конференции Европейского центрального банка. Они могут дать намеки на будущие векторы развития кредитно-денежной политики.

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение в ходе торгов в среду. При этом они остаются вблизи уровней, в последний раз зафиксированных в октябре 2018 года, на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $78,54 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,78 за баррель, что на 0,61% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждут официального доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что официальные данные укажут на сокращение запасов нефти в США на 4,5 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Platts.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю неожиданно выросли на 4,1 млн баррелей, бензина - почти на 3,6 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 359 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

"Волатильности курсу рубля придает нефть, которая привлекла желающих зафиксировать прибыль после внушительного ралли. Новые вершины по Brent помогают нашей валюте сопротивляться давлению со стороны растущего доллара, обновляющего максимумы года на международной арене. В ближайшие дни "россиянин" будет и далее отслеживать динамику Brent, но не без оглядки на поведение доллара. Федрезерв продолжает прозрачно намекать на скорое сворачивание стимулов, что оказывает основную поддержку доллару, который также подпитывается от своего защитного статуса на фоне энергетического кризиса, проблем вокруг китайской Evergrande и беспокойства по поводу замедления восстановления мировой экономики", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В среду, помимо переговоров президентов РФ и Турции, не ожидается принципиально значимых для рубля событий, и курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется на текущих уровнях с перспективой к умеренному росту. Инвесторы продолжат следить за ситуацией с китайским застройщиком Evergrande и за процессом одобрения законопроектов по повышению госдолга США и введению новых санкций против РФ. При негативном развитии ситуации курс пары "доллар-рубль" может сегодня преодолеть отметку в 73 руб./$1, впрочем, более вероятным сценарием видится его закрепление ниже этого уровня", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,02% и 7,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,27% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 7,51% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась относительно вторника - 7,58% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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