"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Microsoft с целью $310

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Microsoft Corp. с целью $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка.

Инвесторы по достоинству оценили переход клиентов Microsoft на удаленную работу, и котировки компании за год выросли на 47%, заметно обогнав индексы S&P 500 и SPDR Technology (те прибавили 33% и 41% соответственно), отмечается в обзоре. В ближайшие 5 лет вклад Azure в рост выручки Microsoft составит около 60%, а показатели рентабельности компании заметно вырастут. Эксперты банка ожидают роста выручки Microsoft в районе 12,5% ежегодно в ближайшие 5 лет, при этом акции компании торгуются с коэффициентом P/E на 2021 ф. г. на уровне 36, что представляется аналитикам обоснованным значением.

"Мы не видим значительного потенциала роста стоимости акций Microsoft. Судя по текущим мультипликаторам, инвесторы адекватно оценивают перспективы компании и ожидают двухзначного роста ее финансовых показателей. Коэффициент P/E Microsoft на 2022 ф. г. равен 34, тогда как у Facebook мультипликатор составляет всего 20, хотя прибыль и выручка растут быстрее. Конечно, рисков у Facebook сейчас больше, чем у Microsoft, но это не обосновывает столь значительную - более чем в 50% - премию Microsoft к Facebook. В рамках нашей DCF-модели справедливая стоимость акций Microsoft составляет $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущих уровней и рейтинг "держать", - пишет эксперт Сергей Вахрамеев.

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