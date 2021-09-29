Ухудшение ситуации в случае холодной зимы уже заложено в котировки природного газа - Julius Baer

Ухудшение ситуации в случае холодной зимы уже заложено в котировки природного газа, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

"Рынки энергоносителей остаются в центре внимания, поскольку цены на природный газ и нефть достигли многолетних максимумов. V-образное восстановление перегрузило более медленные и сложные цепочки поставок энергоносителей. Хотя это должно быть известно само по себе, слишком много мелких сбоев в итоге привели к острому скачку. В число таких сбоев входят срывы поставок угля в Китае и других странах, перебои поставок природного газа из-за технического обслуживания и отключений в Норвегии и России, а также слабые ветровые условия и засуха, сократившая производство ветровой энергии в Европе и гидроэнергии в Китае в начале этого года", - пишет эксперт банка.

Кроме того, такие механизмы, как европейская рыночная система торговли квотами на выбросы, в таких условиях, на взгляд Рюкера, непреднамеренно повышают цены. Тем не менее, аналитику банка кажется, что на рынках природного газа и нефти назревает пузырь.

"Холодная зима может ухудшить ситуацию, но этот риск уже заложен в текущий уровень цен на природный газ, - указывает Рюкер. - На рынке нефти, тем временем, поставки ограничены по политическим, а не структурным причинам. Нефтяная политика зависит от цен, и в условиях, когда нефть находится на уровне $80 за баррель или выше, давление со стороны стран-потребителей на нефтедобывающие страны с целью ослабления ограничений стремительно растет. Отключения электроэнергии в Китае и высокие цены на топливо в США должны заметно снизить спрос на нефть".

Стратег Julius Baer считает, что эти негативные последствия компенсируют любое дополнительное использование нефти для производства электроэнергии в Азии. На его взгляд, текущая динамика рынка энергоносителей скорее соответствует эксцессам и сбоям, которые обычно происходят на пике цикла, и Рюкер полагает, что они являются результатом более серьезных и длительных структурных нарушений.

"Что касается нефти и угля, то увеличение поставок зависит не от экономики, а от политической конъюнктуры. Мы считаем, что в следующем году цены снизятся", - резюмирует аналитик.

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