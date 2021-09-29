Пара доллар/рубль может вернуться к отметке 73 руб./$1 - "Велес Капитал"

Пара доллар/рубль может вернуться к отметке 73 руб./$1 в случае усиления коррекции на рынке нефти и ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Индекс доллара продолжает расти уже четвертую сессию подряд, в целом прибавив за неделю порядка 0,4% и обновив очередной максимум с ноября 2020г. Тем не менее, на развивающихся рынках в среду наблюдается незначительная коррекция американской валюты. К середине дня в небольшом плюсе находились валюты РФ, Турции, ЮАР, Индии и Мексики", - отмечает эксперт.

Пара доллар/рубль закрепилась в последние дни в диапазоне 72,5-73,0 руб./$1. Основным фактором поддержки рубля в последнее время, по мнению Кравченко, остаются котировки нефти, хотя с начала текущей недели цены растеряли часть преимущества, полученного в течение прошлой недели. Кроме того, постепенно сходит на нет эффект от налогового периода после прохождения пика платежей.

Эксперт отмечает, что в среду основные фондовые индексы в Европе и фьючерсы в США торгуются в зеленой зоне, однако настроение рынков может быстро смениться в худшую сторону. В частности, инвесторы все еще испытывают определенное беспокойство в отношении китайского фондового рынка из-за проблем застройщика Evergrande. Кроме того, постепенно увеличивается нервозность в отношении вопроса по расширению потолка госдолга в США.

Аналитик инвесткомпании полагает, что в случае усиления коррекции на рынке нефти и ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках доллар предпримет попытки возвращения на уровень в 73 руб./$1. В то же время инвесторы на локальном рынке могут позитивно отреагировать на возможный приезд в РФ замгоссекретаря США В. Нуланд в октябре.

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