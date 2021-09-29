Уход цены нефти существенно ниже $76/барр. на текущей неделе маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Уход котировок нефти марки Brent существенно ниже $76 за баррель на текущей неделе маловероятен, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Постепенное восстановление работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе после ураганов оказывает давление на котировки "черного золота". Такой процесс отразился и в данных по нефтяным запасам в США за неделю от Американского института нефти (API). Если официальные данные по запасам от Минэнерго США в среду подтвердят оценку API, то нефтяные котировки могут усилить свое снижение. Определенный негатив связан и с сообщениями о том, что США продолжают переговоры с ОПЕК+ в попытках снизить цены на нефть. На этом фоне дальнейшее снижение фьючерсов на нефть марки Brent видится все более вероятным, но значительно упасть нефтяным котировкам не позволят высокие цены на энергоресурсы в целом. Вероятно, фьючерсы на нефть марки Brent на текущей неделе не смогут опуститься существенно ниже $76 за баррель", - отмечают эксперты банка.

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