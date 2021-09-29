Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова.

"Накануне индекс S&P 500 не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на тенденцию к снижению. В случае сохранения негативного настроения на рынках бенчмарк может протестировать локальный минимум на отметке 4300 пунктов. В случае его пробоя S&P 500 способен продолжить движение до зоны поддержки 4230-4260 пунктов", - указывает эксперт.

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