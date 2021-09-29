BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth c целью $440

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 8 сентября 2021 года, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($398), сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Закрываем инвестиционную идею в акциях UnitedHealth Group. согласно стоп-лоссу из-за роста волатильности на американском рынке акций. Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно позитивным. Инвестиционные идеи по бумагам финансового сектора могут быть открыты вновь при подходящих рыночных условия", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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