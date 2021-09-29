Уход котировок нефти ниже уровня $75/барр. пока маловероятен - ПСБ

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $75 за баррель пока маловероятен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent во второй половине вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Глава ФРС на банковском комитете в очередной раз подчеркнул о готовности сворачивать программу стимулов в скором времени, что способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 года. Статистика от API также добавила негатива. Если статистика от Минэнерго США выйдет в среду аналогичной, для котировок нефти появится еще одна причина для снижения. Дополнительным негативом для сырья выступает понижение прогнозов по экономике Китая на текущий год от ведущих банков из-за рисков по сектору недвижимости и энергокризиса. На наш взгляд, так как нефть довольно сильно перекуплена, снижение еще может инерционно продолжиться, но пока ниже $75 за баррель по нефти марки Brent не ожидаем", - отмечает аналитик ПСБ.

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