.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после негативного открытия залег в боковик при смешанной динамике фишек
.
ГЛАВНОЕ
S&P повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 до 4%
S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%
 
Правительство дорабатывает проект бюджета на 2022–2024 гг.
Помощник президента Максим Орешкин требовал скорректировать проект бюджета на 2022-2024 гг., одобренный правительством 21 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Свои замечания Орешкин высказал на совещании у президента, которое...
 
Минфин предлагает внести корректировки в налогообложение физлиц
Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц. Об этом говорится в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, пишут "Известия". Минфин...
 
Список профессий для упрощенного получения гражданства предлагают расширить
Минтруд России предложил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. Сейчас, как поясняют в министерстве труда, представители 135 профессий могут претендовать на получение российского гражданства в...
 
29 сентября 2021 года 11:30

Рынок акций РФ после негативного открытия залег в боковик при смешанной динамике фишек

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду залег в боковик на фоне смешанных внешних сигналов (нефть сократила потери, растет в рамках коррекции фондовая Европа); динамика blue chips разнополярная, индекс МосБиржи удерживается выше 4050 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4062,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1759,57 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 72,74 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +1,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, новому всплеску негативных настроений на мировых рынках способствовали сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен вновь предупредила о возможности дефолта с 18 октября, если Конгресс не согласует расширения финансирования бюджетных расходов. На этом фоне доходность 10-летних UST закрепилась выше 1,5% годовых - максимума с июня.

Рост долларовых ставок в совокупности с сообщениями СМИ о приостановке ряда производств и снижении загрузки мощностей в Европе и КНР, вызванных высокими ценами на энергоносители, способствовал усилению опасений, что повышенный инфляционный фон уже угрожает экономической активности.

В среду растут фьючерсы на американские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов ставить на отскок фондового рынка США. Тем не менее, консервативный настрой на глобальных рынках, испытывающих дефицит поддерживающих новостей, в среду может сохраниться. Снижение нефти оказывает давление на рынок акций РФ, поддержкой на котором выступает область 4000-4050 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Локтюхов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на нефть оказал рост доллара и статистика из США.

Глава ФРС Джером Пауэлл при выступлении перед банковским комитетом Сената подтвердил, что регулятор близок к началу сворачивания программы скупки активов. Индекс S&P 500 отреагировал снижением, а индекс доллара США поднялся к максимуму с ноября 2020 года. Кроме того, отчет Американского института нефти показал рост запасов сырья в США.

Потенциал для снижения нефти за счет компенсации накопленной перекупленности еще есть, но при текущих прогнозах по дефициту уход Brent ниже $76 за баррель выглядит маловероятным.

Несмотря на коррекцию, участники рынка по-прежнему с оптимизмом смотрят на рынок нефти, ожидая дефицита в IV квартале. Инвестбанки последовательно повышают прогнозы. В выходные это сделал Goldman Sachs, а во вторник обновленный взгляд на рынок представил Barclays - специалисты банка ожидают средние цены на уровне $77 за баррель в 2022 году. Morgan Stanley (SPB: MS) также ожидает дефицит предложения, допуская $85 за баррель в своем "бычьем" сценарии, отмечает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть Brent накануне достигли важного технического сопротивления $80 за баррель, после чего начали корректироваться. Теперь зона поддержки по котировкам нефти находится в диапазоне $75-76,13 за баррель.

Сентябрь для рынка акций США обычно не самый сильный месяц. Выходящая статистика и ситуация с "потолком" госдолга не способствуют повышению уровня инвестиционного оптимизма. Индекс уверенности потребителей Conference Board в сентябре снизился третий месяц подряд. Цены на газ ставят рекорды, но далее эти цены будут способствовать высокому уровню инфляционного давления. В сентябре количество получателей чеков размером $2000 в США серьезно уменьшилось, но часть этих средств подпитывала рост фондового рынка США.

Звучащие высказывания представителей ФРС вносят долю нервозности на рынки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна действовать более агрессивно, чтобы противостоять инфляции. Он не исключил вероятности двух повышения базовой ставки в 2022 году. Глава ФРС США Пауэлл заявил о готовности ФРС сворачивать программу количественного смягчения. Ужесточение денежной политики больше всего ударит по акциям технологического сектора.

На рынке акций РФ долгосрочным инвесторам лучше дождаться снижения индекса МосБиржи до нижней границы повышательного канала, по которому он следует с июля этого года - это район 4000 пунктов. Что касается индекса РТС, то ближайшая техническая поддержка находится на уровне 1710 пунктов и еще одна - на уровне 1695 пунктов, считает аналитик.

Минфин США примерно до 18 октября сможет выполнять финансовые обязательства без повышения лимита госдолга США, следовательно, эта ситуация будет постепенно накаляться. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если вопрос о пределе долга не будет решен, то Америка впервые в истории объявит дефолт. Полная вера и кредитоспособность Соединенных Штатов будут подорваны, и страна, вероятно, столкнется с финансовым кризисом и экономической рецессией. Однако республиканцы не хотят идти на сотрудничество, и это в ближайшие дни будет негативно отражаться на ситуации на фондовых рынках, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник упали на 1,6-2,8%, откат Nasdaq (-2,8%) стал максимальным с 18 марта, а Dow Jones (-1,6%) снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня (доходность 10-летних UST превысила 1,5% годовых), а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Инвесторы в регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

Кризис в энергоснабжении в стране связан с тем, что одни регионы Китая сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам страны девятую порцию денежных средств в объеме 100 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande, который столкнулся с долговыми проблемами и снижением ликвидности, сообщил, что продаст акции китайского банка Shengjing Bank государственной управляющей компании на сумму $1,5 млрд. В среду Evergrande предстоят очередные процентные выплаты по облигациям в размере $47,5 млн. Акции компании растут на 14,6%.

Инвесторы также следят за выборами нового премьер-министра в Японии, которые пройдут в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду.

Днем ранее агентство Associated Press сообщило, что в Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а затем постепенно снимут ограничения.

Нефть утром в среду замедлила снижение, вызванное опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Trading Economics. Накануне Brent поднималась до $80,75 за баррель - 3-летнего максимума.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,25 за баррель (-1,1% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $74,46 за баррель (-1,1% и -0,2% накануне).

В то же время цены на нефть остаются высокими на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-12,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2%).

ГДР Ros Agro подешевели на фоне известий, что структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%. SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ).

В то же время, группа "Русагро" не планирует buyback и заинтересована в росте ликвидности своих акций. "Сейчас у нас нет одобрения совета директоров по buyback, и он пока не рассматривается", - сказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию "Русагро" Светлана Кузнецова в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,1% и +19,6% "префы"), "Россети Сибири" (+11,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,7% и +10,3% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%) объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ в рамках форвардного соглашения, остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.

В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,5 млрд рублей (из них 4,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,47 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2021 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TotalEnergies с целью $62
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TotalEnergies с целевой ценой $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $43,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Баррель нефти марки Brent с начала...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 13:52
Уход цены нефти существенно ниже $76/барр. на текущей неделе маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"
Уход котировок нефти марки Brent существенно ниже $76 за баррель на текущей неделе маловероятен, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Постепенное восстановление работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе после ураганов оказывает давление на котировки "черного золота". Такой процесс...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 13:37
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова. "Накануне индекс S&P 500 не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 13:13
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth c целью $440
BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group c целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, открытую 8 сентября 2021 года, в связи с достижением уровня стоп-приказа ($398), сообщается в комментарии инвесткомпании. "Закрываем инвестиционную идею в...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 12:48
Индекс Мосбиржи закроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4040-4090п - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4040-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Отечественный фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам благодаря высокому уровню ликвидности. В этой связи...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 12:19
Уход котировок нефти ниже уровня $75/барр. пока маловероятен - ПСБ
Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $75 за баррель пока маловероятен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent во второй половине вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Глава ФРС на банковском комитете в очередной раз...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 11:55
Шансы на укрепление рубля до 71-72 руб./$1 на горизонте до конца 2021г пока сохраняются - BCS Express
Шансы на укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровней 71-72 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Несмотря на общемировой рост волатильности, курс пары USD/RUB выглядит относительно стабильным. Девальвационные...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 11:36
Возможно снижение индекса S&P 500 к 4240-4250п в ближайшее время - BCS Express
Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 4240-4250 пунктов в ближайшее время, а при их пробое - к 4050-4100 пунктам, говорится в аналитическом материале BCS Express. Складывается очень слабая картина по индексу S&P 500, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин: нарушена тенденция из...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 11:16
Рубль краткосрочно может продолжить торги в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Рубль в паре с долларом может продолжить торги в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Очевидно, что при текущих ценах на энергоносители (даже после их снижения от максимумов) рубль находится далеко позади своих конкурентов в рейтинге...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 10:53
Вероятно сохранение давления на акции IT-сектора рынка США в ближайшее время - ITI Capital
Вероятно сохранение давления на акции компаний IT-сектора на рынке бумаг США в ближайшее время, считают аналитики ITI Capital. Индекс S&P 500 во вторник опустился на 2% в условиях падения спроса на риск, Nasdaq - на 2,8% - снижение индексов стало максимальным с мая и марта соответственно,...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 10:36
Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% в среду - ПСБ
Ослабление склонности к риску на глобальных рынках может спровоцировать рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Инвесторы отыгрывают ужесточение риторики американского Центробанка и ожидания более раннего...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 10:19
Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4090п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Российские фондовые индексы в начале торговой сессии в среду, вероятно, останутся под понижательным давлением во многом ввиду продолжения...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 10:05
Возможно снижение котировок нефти к $77/барр. на торгах в среду - Sber CIB
зможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $77 за баррель в среду на фоне падения американского рынка, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Минфин решил отменить аукционы ОФЗ в среду, 29 сентября, что должно поддержать рублёвые гособлигации, отмечают эксперты...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 09:53
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Сбербанка, центробанки и макростатистика: - Сбербанк проведет конференцию, посвященную ипотечному бизнесу; - В России будет опубликован отчёт по недельной инфляции; -...    читать дальше
.
29 сентября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: незначительное снижение
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в среду на сложившемся к утру внешнем фоне.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.