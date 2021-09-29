Рынок акций РФ после негативного открытия залег в боковик при смешанной динамике фишек

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в среду залег в боковик на фоне смешанных внешних сигналов (нефть сократила потери, растет в рамках коррекции фондовая Европа); динамика blue chips разнополярная, индекс МосБиржи удерживается выше 4050 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4062,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1759,57 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 72,74 рубля (-0,06 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +1,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, новому всплеску негативных настроений на мировых рынках способствовали сохраняющаяся неопределенность относительно судьбы Evegrgande и сроков согласования в Конгрессе США бюджета и повышения планки госдолга. Глава Минфина США Джанет Йеллен вновь предупредила о возможности дефолта с 18 октября, если Конгресс не согласует расширения финансирования бюджетных расходов. На этом фоне доходность 10-летних UST закрепилась выше 1,5% годовых - максимума с июня.

Рост долларовых ставок в совокупности с сообщениями СМИ о приостановке ряда производств и снижении загрузки мощностей в Европе и КНР, вызванных высокими ценами на энергоносители, способствовал усилению опасений, что повышенный инфляционный фон уже угрожает экономической активности.

В среду растут фьючерсы на американские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов ставить на отскок фондового рынка США. Тем не менее, консервативный настрой на глобальных рынках, испытывающих дефицит поддерживающих новостей, в среду может сохраниться. Снижение нефти оказывает давление на рынок акций РФ, поддержкой на котором выступает область 4000-4050 пунктов по индексу МосБиржи, полагает Локтюхов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на нефть оказал рост доллара и статистика из США.

Глава ФРС Джером Пауэлл при выступлении перед банковским комитетом Сената подтвердил, что регулятор близок к началу сворачивания программы скупки активов. Индекс S&P 500 отреагировал снижением, а индекс доллара США поднялся к максимуму с ноября 2020 года. Кроме того, отчет Американского института нефти показал рост запасов сырья в США.

Потенциал для снижения нефти за счет компенсации накопленной перекупленности еще есть, но при текущих прогнозах по дефициту уход Brent ниже $76 за баррель выглядит маловероятным.

Несмотря на коррекцию, участники рынка по-прежнему с оптимизмом смотрят на рынок нефти, ожидая дефицита в IV квартале. Инвестбанки последовательно повышают прогнозы. В выходные это сделал Goldman Sachs, а во вторник обновленный взгляд на рынок представил Barclays - специалисты банка ожидают средние цены на уровне $77 за баррель в 2022 году. Morgan Stanley (SPB: MS) также ожидает дефицит предложения, допуская $85 за баррель в своем "бычьем" сценарии, отмечает Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, цены на нефть Brent накануне достигли важного технического сопротивления $80 за баррель, после чего начали корректироваться. Теперь зона поддержки по котировкам нефти находится в диапазоне $75-76,13 за баррель.

Сентябрь для рынка акций США обычно не самый сильный месяц. Выходящая статистика и ситуация с "потолком" госдолга не способствуют повышению уровня инвестиционного оптимизма. Индекс уверенности потребителей Conference Board в сентябре снизился третий месяц подряд. Цены на газ ставят рекорды, но далее эти цены будут способствовать высокому уровню инфляционного давления. В сентябре количество получателей чеков размером $2000 в США серьезно уменьшилось, но часть этих средств подпитывала рост фондового рынка США.

Звучащие высказывания представителей ФРС вносят долю нервозности на рынки. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна действовать более агрессивно, чтобы противостоять инфляции. Он не исключил вероятности двух повышения базовой ставки в 2022 году. Глава ФРС США Пауэлл заявил о готовности ФРС сворачивать программу количественного смягчения. Ужесточение денежной политики больше всего ударит по акциям технологического сектора.

На рынке акций РФ долгосрочным инвесторам лучше дождаться снижения индекса МосБиржи до нижней границы повышательного канала, по которому он следует с июля этого года - это район 4000 пунктов. Что касается индекса РТС, то ближайшая техническая поддержка находится на уровне 1710 пунктов и еще одна - на уровне 1695 пунктов, считает аналитик.

Минфин США примерно до 18 октября сможет выполнять финансовые обязательства без повышения лимита госдолга США, следовательно, эта ситуация будет постепенно накаляться. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если вопрос о пределе долга не будет решен, то Америка впервые в истории объявит дефолт. Полная вера и кредитоспособность Соединенных Штатов будут подорваны, и страна, вероятно, столкнется с финансовым кризисом и экономической рецессией. Однако республиканцы не хотят идти на сотрудничество, и это в ближайшие дни будет негативно отражаться на ситуации на фондовых рынках, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник упали на 1,6-2,8%, откат Nasdaq (-2,8%) стал максимальным с 18 марта, а Dow Jones (-1,6%) снизился впервые за пять торговых сессий, сообщает MarketWatch.

Негативное влияние на рынок акций оказывает повышение доходности гособлигаций до максимума с июня (доходность 10-летних UST превысила 1,5% годовых), а также рост стоимости энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что регулятор выполнил практически все критерии, чтобы начать сворачивать стимулирующие меры.

Инфляция в США, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем начнет замедляться, заявил он. Усиление инфляции, вызванное проблемами в цепочках поставок и другими факторами, связанными с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, оказалось более длительным и более существенным, чем ожидалось, полагает глава Федрезерва.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Инвесторы в регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Экономисты Goldman Sachs ожидают роста ВВП Китая в 2021 году на 7,8%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал повышение на 8,2%. Ранее свои прогнозы относительно увеличения китайской экономики также ухудшили банк Nomura и рейтинговое агентство Fitch.

Кризис в энергоснабжении в стране связан с тем, что одни регионы Китая сталкиваются с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов. В результате китайские производители предупредили, что строгие требования к сокращению использования электроэнергии приведут к снижению объемов производства в ключевых экономических центрах страны.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам страны девятую порцию денежных средств в объеме 100 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по 14-дневным операциям составила 2,35% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande, который столкнулся с долговыми проблемами и снижением ликвидности, сообщил, что продаст акции китайского банка Shengjing Bank государственной управляющей компании на сумму $1,5 млрд. В среду Evergrande предстоят очередные процентные выплаты по облигациям в размере $47,5 млн. Акции компании растут на 14,6%.

Инвесторы также следят за выборами нового премьер-министра в Японии, которые пройдут в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в среду.

Днем ранее агентство Associated Press сообщило, что в Японии с 1 октября отменят режим ЧС, введенный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, а затем постепенно снимут ограничения.

Нефть утром в среду замедлила снижение, вызванное опасениями по поводу темпов восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Trading Economics. Накануне Brent поднималась до $80,75 за баррель - 3-летнего максимума.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,25 за баррель (-1,1% и -0,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $74,46 за баррель (-1,1% и -0,2% накануне).

В то же время цены на нефть остаются высокими на фоне ограниченного предложения. Добыча в Мексиканском заливе все еще не восстановлена до уровней, предшествовавших урагану "Ида", в то время как запасы сырья находятся на минимуме за три года.

Аналитики Goldman на этой неделе повысили прогноз стоимости Brent на конец текущего года до $90 за баррель с $80, отметив, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-12,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2%).

ГДР Ros Agro подешевели на фоне известий, что структура Вадима Мошковича Granada Capital CY продает около 18 млн GDR группы "Русагро" (13,4% капитала) в рамках SPO. Ожидается, что после сделки Granada снизит долю в "Русагро" до 58,5%. SPO проходит в формате размещения с полным маркетингом (fully-marketed offering), а не как ускоренный букбилдинг (АВВ).

В то же время, группа "Русагро" не планирует buyback и заинтересована в росте ликвидности своих акций. "Сейчас у нас нет одобрения совета директоров по buyback, и он пока не рассматривается", - сказала директор по связям с инвесторами и устойчивому развитию "Русагро" Светлана Кузнецова в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,1% и +19,6% "префы"), "Россети Сибири" (+11,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,7% и +10,3% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,4%) объявил о проведении SPO объемом приблизительно $0,5 млрд, часть вырученной суммы компания направит на выкуп своих акций у ВТБ в рамках форвардного соглашения, остальное пойдет на общие корпоративные цели, включая рефинансирование долга и экспансию бизнеса.

В рамках сделки размещается около 27 млн акций ПАО "ПИК специализированный застройщик" - это квазиказначейские акции, принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Доля выставленного на продажу пакета в уставном капитале, который состоит из 660 млн 497 тыс. 344 акций, около 4,1%. Общий объем потенциальных поступлений "ПИК" оценивает примерно в $500 млн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,5 млрд рублей (из них 4,77 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,82 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,47 млрд рублей на акции "Роснефти").