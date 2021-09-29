Возможно снижение индекса S&P 500 к 4240-4250п в ближайшее время - BCS Express

Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 4240-4250 пунктов в ближайшее время, а при их пробое - к 4050-4100 пунктам, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Складывается очень слабая картина по индексу S&P 500, считает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин: нарушена тенденция из растущих экстремумов, и котировки повторно опустились ниже предыдущего локального минимума 4370 пунктов; пройдена вниз 50-дневная скользящая средняя, которая в текущем году несколько раз останавливала продавцов; сформировался классический разворотный паттерн, когда курс сначала выходит вниз из растущего тренда, а затем совершается неудачная попытка возврата в его рамки (после этого минимумы, как правило, переписываются).

"В текущих условиях жду более низких уровней по S&P 500 в обозримом будущем. В качестве ближайших ориентиров можно выделить область 4240-4250 пунктов. Пробой этих отметок откроет дорогу к 4050-4100 пунктам. Вероятность этого оценивается как высокая. Причем снижение в большей степени может быть обеспечено сползанием крупнейших высокотехнологичных компаний. Повышенная доля "акций стоимости" в портфеле в текущей ситуации выглядит оправданной. Без более глубокой коррекции вариант выкупа прошедшей в сентябре просадки выглядит маловероятным. Но что касается отдаленных перспектив, то о каком-то масштабном обвале речи пока не идет. Фактор наличия высокой ликвидности позволяет рассчитывать на то, что по мере снижения рынка число покупателей будет увеличиваться", - пишет аналитик BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.