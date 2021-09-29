Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% в среду - ПСБ

Ослабление склонности к риску на глобальных рынках может спровоцировать рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Инвесторы отыгрывают ужесточение риторики американского Центробанка и ожидания более раннего повышения долларовых ставок. Также сказывается неопределенность относительно поднятия потолка госдолга США. В среду утром цены на нефть снижаются, на рынках преобладает ослабление склонности к риску. На этом фоне доходность 10-летнх ОФЗ может вырасти до 7,35% годовых", - отмечает эксперт ПСБ.

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