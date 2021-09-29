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29 сентября 2021 года 10:36
Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% в среду - ПСБ
Ослабление склонности к риску на глобальных рынках может спровоцировать рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,35% годовых в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Инвесторы отыгрывают ужесточение риторики американского Центробанка и ожидания более раннего повышения долларовых ставок. Также сказывается неопределенность относительно поднятия потолка госдолга США. В среду утром цены на нефть снижаются, на рынках преобладает ослабление склонности к риску. На этом фоне доходность 10-летнх ОФЗ может вырасти до 7,35% годовых", - отмечает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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