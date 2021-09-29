Утренние прогнозы: незначительное снижение

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском рынке акций в среду на сложившемся к утру внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории на фоне умеренно негативного утреннего внешнего фона".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 4040-4060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4020, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет довольно сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации недалеко от ближайшего значимого уровня 4050 пунктов".

"Открытие Брокер" (Олег Сыроваткин): "Внешний фон перед стартом торгов в России выглядит негативным. На дневных графиках индексов Мосбиржи и РТС сформировались "медвежьи" разворотные свечи, для продолжения роста рынку акций РФ может потребоваться дополнительная консолидация".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сохранение коррекционных настроений на рынке нефти заставляет ожидать умеренной фиксации прибыли в "нефтянке" и возврата индекса Мосбиржи в диапазон 4000-4050 пунктов в ожидании развития событий на глобальных фондовых рынках".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в среду снижением на 0,5%".