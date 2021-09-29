Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4090п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3990-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Российские фондовые индексы в начале торговой сессии в среду, вероятно, останутся под понижательным давлением во многом ввиду продолжения нисходящей коррекции в энергетическом секторе. Восстановление фьючерсов на американские индексы при этом может улучшить настроения по ходу дня и ограничить потери, - пишет эксперт инвесткомпании. - Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, отступив от очередных максимумов, и стремились к краткосрочным поддержкам 4025 и 1740 пунктов. Завершение дня ниже укажет на риски развития падения в район 3950 и 1700 пунктов. Краткосрочная перекупленность с рынка в целом была снята во вторник, но в целом покупатели проявили некоторую слабость. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3990-4090 пунктов".

Также Кожухова обращает внимание, что в среду пройдут новые выступления представителей ЕЦБ и ФРС, а также выйдут данные по запасам нефти в США. Среди внутренних историй аналитик отмечает возможные новости от "Энел Россия" по дивидендам.

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