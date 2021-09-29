Возможно снижение котировок нефти к $77/барр. на торгах в среду - Sber CIB

Возможно снижение котировок нефти марки Brent до уровня $77 за баррель в среду на фоне падения американского рынка, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Минфин решил отменить аукционы ОФЗ в среду, 29 сентября, что должно поддержать рублёвые гособлигации, отмечают эксперты инвестбанка.

Ситуация на глобальных рынках утром в среду по-прежнему довольно напряжённая, и дальнейшее восстановление рубля маловероятно, полагают аналитики Sber CIB.

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