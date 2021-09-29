Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Сбербанка, центробанки и макростатистика:

- Сбербанк проведет конференцию, посвященную ипотечному бизнесу;

- В России будет опубликован отчёт по недельной инфляции;

- Представители мировых центробанков выступят на форуме ЕЦБ;

- В США выйдут итоговые недельные данные по товарным запасам углеводородов и статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья.

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